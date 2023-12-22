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"Это паноптикум". Захарова о программе визита Блинкена в Киев

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В МИД РФ оценили рабочую поездку госсекретаря США в Киев.

Выступление американского государственного секретаря Энтони Блинкена в киевском баре можно расценить как издевательство над украинским народом, а само мероприятие ставит под сомнение профессионализм тех людей, которые его организовали. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. 

Я считаю, что это паноптикум. Я считаю, что это просто издевательство высшей марки...Я бы лично предположила, что вот эти все песни под гитару, вот эта скабрезность в манере даже подачи информации самим Блинкеном… – это абсолютное высокомерие, это постоянный цинизм зашкаливающий.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают, что американские чиновники и политики приезжают на территорию Украины ради того, чтобы поглумиться или подпитаться эмоциями происходящей трагедии "на уровне вампиризма", а также засвидетельствовать миру свое кровавое деяние и увидеть состояние самоуничтожения, в котором все еще остается украинское общество.

Захарова: ЕС готовит собственное законодательство об иноагентах.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: госдеп, мария захарова, мид, рабочий визит, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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