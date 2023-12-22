В МИД РФ напомнили о "Пакете по защите демократии".

Собственное законодательство об иностранных агентах, которое разрабатывается в Европейском союзе, еще более жесткое, чем американский документ. Речь идет об инициативе под названием "Пакет по защите демократии". В Москве заметили, что, предположительно, протестующим в Тбилиси, которые выступают против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" грузинским парламентом, неизвестно о документе, разрабатываемом коллективным Брюсселем. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ подчеркнули, что митингующие уже сорвались, так как начали унижать и оскорблять представителей СМИ, которые освещают акции протеста в Тбилиси.

Эти черновики, эти проекты, все попадали в публичное пространство – там регламент выглядит вообще-то жестче. <…> Есовский документ выглядит жестче, чем американский. Но кто же кому это расскажет? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала открытой угрозой заявление США о возможном пересмотре отношений с Грузией.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik