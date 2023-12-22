Захарова назвала открытой угрозой заявление США о возможном пересмотре отношений с Грузией

В МИД РФ оценили реакцию Запада на принятие закона об иноагентах в Грузии.

Реакция стран коллективного Запада на принятие парламентом Грузии закона об иностранных агентах является вмешательством во внутреннюю политику суверенного государства. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Известно, что ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано назвал закон Тбилиси "серьезным препятствием на европейском пути" страны, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила СМИ, что принятие такого документа может привести к "фундаментальному" пересмотру отношений между США и Грузией. В МИД РФ отметили, что на Грузию сейчас осуществляется информационная атака, а от официальных заявления со стороны Запада невозможно никуда спрятаться.

Несколько месяцев Запад на все лады… запугивал, шантажировал, заламывал руки суверенному государству Грузия относительно того, что они должны сделать или не должны сделать в контексте своего собственного законодательства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала отзыв ФРГ посла из РФ для консультаций очередным недружественным шагом.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik