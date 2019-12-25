Украина проведет учения в "неожиданных местах" в ответ на маневры РФ

Секретарь СНБО Украины объяснил, что Киев ответит на российские учения "Кавказ-2020".

Украина проведет учения в "довольно неожиданных местах" в ответ на маневры РФ. Об этом журналистам телеканала "Украина 24" рассказал секретарь Совета национальный безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник пояснил, что Киев ответит на мероприятия, заявленные в рамках росссийской программы "Кавказ-2020".

Могут быть и учения параллельно с "Кавказ-2020", причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения — давайте увидим Алексей Данилов, секретарь Совета национальный безопасности и обороны

Чиновник отметил, что Украина не будет обращаться внимание на то, будут или нет подобные маневры со стороны Киева раздражать Россию. Он подчеркнул, что военные ставят перед собой задачу защитить собственное государство, так как "живут в своей стране".

Данилов заметил, что Украина не останется в одиночестве во время противостояния российской угрозе. Он напомнил, что недавно в акватории Черного моря завершились военные учения НАТО.

Вы видели, сколько стран там участвовали. Это мощное понимание, что мы не можем остаться один на один в такой ситуации Алексей Данилов, секретарь Совета национальный безопасности и обороны

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