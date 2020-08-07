В Defense Express рассказали о параметрах "Ольхи-М".

Названа особенность "выжигающего российские войска" оружия. Об этом в интервью журналистам украинского агентства Defense Express заявил генеральный конструктор украинского бюро "Луч" Олег Коростелев. По словам специалиста, реактивная система залпового огня "Ольха-М" способна переносить боевую часть с массой в 250 кг на дальность в 120 километров. При этом точность попадания в цель составляет несколько метров.

По словам эксперта, разработчики могут увеличить дальность стрельбы из оружия при уменьшении массы боевой части. По словам Коростелева, с массой 50 кг боевая часть ракеты может улететь на расстояние в 200 километров. "Ольха-М" имеет такую характеристику как одноканальная система управления. Благодаря такой особенности ракета становится проще в изготовлении, а также дешевле, чем объекты с трехканальными системами.

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Видео и фото: Facebook/GeneralStaff.ua