Одной из целью может стать завод в Ростовской области.

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России. Об этом рассказал глава Павлоградского химического завода в интервью censor.net. Напомним, что данное предприятие занимается производством, переработкой и утилизацией ракетного топлива.

По мнению украинца, на данный момент нельзя исключать того, что Киев решил атаковать ракетами инфраструктурные объекты России. Одной из целью иностранцев может стать нефтеперерабатывающий завод "Каменский" на территории Ростовской области. Для ликвидации объекта Украина может использовать вооружение под названием "Ольха".

Напомним, что в июле 2019 года экс-секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, что ракеты "Ольха" способны долететь до Крымского моста и разбомбить его. В ГОсдуме России прокомментировали это высказывание. По словам Владимира Жириновского, если Киев пойдет на данный шаг, то Украина перестанет существовать как государство.

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