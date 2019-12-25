В госизмене подозревается генерал-майор СБУ.

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. Представитель ведомства Иван Баканов пояснил, что в шпионаже подозревается генерал-майор СБУ.

К сожалению, человек, который получил генеральское звание после "революции достоинства" и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее прокомментировал в СБУ

В СБУ отметили, что подозреваемого разоблачили в ходе многоуровневой специальной операции. В ведомстве назвали эту операцию важнейшей за всю историю страны. В настоящее время власти обвиняют Валерия Шайтанова в государственной измене и подготовке террористических актов. В последнем случае шайтанову якобы гарантировали вознаграждение в размере 200 тысяч долларов,а также паспорт гражданина РФ. По информации от СБУ, мужчина мог планировать убийство добровольца по имени Адам Осмаев. Генерал-майор также мог передавать в ФСБ секретную информацию.

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами.

Фото: Facebook/The Security Service of Ukraine

