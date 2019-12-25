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На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Сегодня, 15:03
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lesjasap

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

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В госизмене подозревается генерал-майор СБУ.

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. Представитель ведомства Иван Баканов пояснил, что в шпионаже подозревается генерал-майор СБУ. 

К сожалению, человек, который получил генеральское звание после "революции достоинства" и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее

прокомментировал в СБУ

В СБУ отметили, что подозреваемого разоблачили в ходе многоуровневой специальной операции. В ведомстве назвали эту операцию важнейшей за всю историю страны. В настоящее время власти обвиняют Валерия Шайтанова в государственной измене и подготовке террористических актов. В последнем случае шайтанову якобы гарантировали вознаграждение в размере 200 тысяч долларов,а также паспорт гражданина РФ. По информации от СБУ, мужчина мог планировать убийство добровольца по имени Адам Осмаев. Генерал-майор также мог передавать в ФСБ секретную информацию. 

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами.

Фото: Facebook/The Security Service of Ukraine
 

Теги: валерий шайтанов, госизмена, сбу, фсб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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