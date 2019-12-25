Стало известно, как и кто заложил бомбу в кабинет командиру донецкого батальона.

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами. Об этом заявил сотрудник Службы безопасности Олег Сугерей в интервью журналисту Юрию Бутусову. Ролик размещен на платформе YouTube. Агент пояснил некоторые детали гибели командира донецкого батальона Сомали Михаила Толстых. Гиви боялся выходить из дома после убийства командира Арсения Павлова или Моторолы.

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Таким образом к Толстых попала блондинка-агент. Она смогла заложить взрывчатку, которая сработала утром. К операции в СБУ готовились два года. Толстых погиб в рабочем кабинете 8 февраля 2017 года вблизи Донецка. Изначально предполагалось, что помещение обстреляли из огнемета "Шмель". Позже оперативники нашли следы бомбы.

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Видео: YouTube/

