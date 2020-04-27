Украинцы тестируют "Ольху-М" в Одесской области.

Украина показала подготовку "выжигающего российские войска" оружия. Об этом рассказали представители генштаба Вооруженных сил Украины. Они опубликовал ролик испытаний системы залпового огня "Вільха-М" ("Ольха-М") в своем аккаунте на Facebook.

Авторы видео заметили, что техника может запускать программу по созданию высокоточных 300-миллиметровых реактивных боеприпасов с максимальной дальностью более 100 километров. "Олтха-М" тестировалась на территории Одесской области, на государственном полигоне с 24 по 26 апреля. Там же с 25 по 30 апреля проводятся испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".

Напомним, что в конце февраля 2020 года стало известно, что "Ольха-М" признана украинскими специалистами "противороссийсеим оружием". В издании "Цензор.НЕТ" журналисты рассказали, что система может в случае вторжения противника полностью выжечь войска с безопасного расстояния.

Испытания "угрожающей" мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео.

Видео и фото: Facebook/GeneralStaff.ua

