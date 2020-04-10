Противокорабельный "Нептун" успешно поразил цель в море.

Испытания "угрожающей" мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео. Консалтинговое агентство Defense Express опубликовало на YouTube-платформе запись, на которой засняты тесты крылатой противокорабельной ракеты РК-360МЦ "Нептун". Оружие успешно поразило морскую цель, которую обозначили военные специалисты.

По данным разработчиков ракеты, в рамках испытания удалось доказать возможности системы искать и ликвидировать заданные объекты противника. "Нептун" смог пролететь до цели, расположенной от нее в 100 километрах. Известно, что тесты проводились 2 апреля на полигоне Алибей на территории Одесской области.

Напомним, что в июле 2019 года экс-секретарь Совета Безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, что страна сможет за несколько минут разрушить Крымский мост при помощи "Нептунов".

США: Россия лишила Украину половины ВВС.

Фото и видео: YouTube/Defense Express Channel