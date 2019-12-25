После потери Крыма Киев лишился не только части флота, но и авиации.

США: Россия лишила Украину половины ВВС. Журналисты The National Interest рассказали, что Киев остался без большой части боевых самолетов в 2014 году, когда Крым стал находиться под контролем Москвы. Авторы публикации добавили, что кроме авиации (истребителей, транспортников и вертолетов) военные Киева лишились также большого количества кораблей. По данным ежегодного опроса Flight, к 2015 году у Украину осталось всего 222 военных самолета.

Частично страна лишилась самолетов, которые оказались захваченными в качестве трофея. Часть воздушных судов сбили противники. Еще одна часть самолетов осталась под открытым небом, что привело их в негодность. В NI Добавили, что практически 50% потерь авиации не было во время ни одного из конфликтов на Ближнем Востоке.

Журналисты напомнили, что часть боевых самолетов Россия вернула Украине. например, речь идет о гидросамолете Бе-12. Частично местным инженерам удалось отправить на север страны часть военных самолетов, включая МиГ-29. В ходе боев в стране потеряны 22 самолета. Большинство из них сбило ракетами класса "земля-воздух". В списке оказались Су-24, шесть Су-25, Ан-26, Ан-30, Ил-76, МиГ-29, вертолеты Ми-8 и Ми-24.

NI назвал два возможных сценария начала военного столкновения РФ и Турции в Сирии.