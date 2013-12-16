В Defense Express оценили создание Россией Checkmate

Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75. Такое заявление в эфире программы местного издания Defense Express сделал бывший президент и экс-главный конструктор государственного предприятия "Антонов" Александр Лось. Эксперт оценил разработку конструкторского бюро "Сухой". Он уточнил, что под прикрытием создания ближнемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 на самом деле российские инженеры готовили масштабную программу промышленного шпионажа. Лось уверен, что она дала РФ возможность создать легкий тактический самолет Checkmate ("Шах и мат") или Су-75.

Именно SuperJet позволил россиянам на время интегрироваться в западное, в первую очередь, европейское, авиастроительное сообщество. И позаимствовать из него, в первую очередь, подходы к проектированию и сборке самолетов. Александр Лось, бывший президент "Антонова"

Аналитик подчеркнул, что Москва смогла освоить замкнутый цикл производства радиопоглощающих материалов. При этом КБ имеет все необходимые компоненты для изготовления бортовой аппаратуры и собственный двигатель для Су-75. На Украине полагают, что у России все еще фиксируются проблемы с электроникой, которую приходится покупать в Китае.

Самолет Checkmate киевский эксперт считает "МиГ-21 с малозаметностью, электронными системами и высокоточным оружием". Он уверен, что Су-75 стал уменьшенной версией истребителя пятого поколения Су-57.

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Фото и видео: defence-ua.com