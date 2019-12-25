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Минобороны: ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов"
Сегодня, 7:30
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Минобороны: ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов"

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ВС РФ ликвидировали новые объекты военной инфраструктуры на Украине.

В министерстве обороны России рассказали, что Вооруженные силы страны уничтожили крупный склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов". Такое заявление во время регулярного вечернего брифинга с журналистами сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что миссия успешно выполнена утром в понедельник. Стрельба по мишени велась высокоточным оружием большой дальности. Из строя также вышли 
узлы связи, ретрансляции и коммутации, расположенные на территории таких украинских населенных пунктов как Федоровка, Винаровка, Антополь.

На территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российская сторона утром 24 февраля начала проводить на Украине специальную военную операцию. Владимир Путин заявил, что это необходимо для демилитаризации и денацификации соседнего государства. 

СМИ: предположительно горит завод "Антонов" в Киеве.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: антонов, игорь конашенков, минобороны, склад боеприпасов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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