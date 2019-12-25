Украина продала США "устанавливаемые" на кораблях России РЛС

Вашингтон получил украинский "Минерал-МЭ".

Украина в 2020 году продала США "устанавливаемые" на кораблях России многофункциональные радиолокационные станции "Минерал-МЭ". Об этом сообщили журналисты местного издания Defense Express. По данным источника, эти РЛС использовались во времена Советского Союза для освещения надводной обстановки и целеуказания. Данные РЛС Москве поставлял Киев до событий 2014 года.

Вероятно, она им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции, что указывает на актуальность изделия Эдуард Касапов, директор НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация"

Эксперт напомнил, что "Квант-Радиолокация" разрабатывает такие радары слежения как "Минерал", "Монолит" и "Минерал-МЭ". Ранее эти системы были в большом количестве размещены на боевых кораблях РФ и отдельных типах береговых комплексов.

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