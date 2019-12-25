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Украина продала США "устанавливаемые" на кораблях России РЛС
Сегодня, 8:11
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lesjasap

Украина продала США "устанавливаемые" на кораблях России РЛС

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Вашингтон получил украинский "Минерал-МЭ".

Украина в 2020 году продала США "устанавливаемые" на кораблях России многофункциональные радиолокационные станции "Минерал-МЭ". Об этом сообщили журналисты местного издания Defense Express. По данным источника, эти РЛС использовались во времена Советского Союза для освещения надводной обстановки и целеуказания. Данные РЛС Москве поставлял Киев до событий 2014 года.

Вероятно, она им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции, что указывает на актуальность изделия

Эдуард Касапов, директор НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация"

Эксперт напомнил, что "Квант-Радиолокация" разрабатывает такие радары слежения как "Минерал", "Монолит" и "Минерал-МЭ". Ранее эти системы были в большом количестве размещены на боевых кораблях РФ и отдельных типах береговых комплексов.

На Украине объяснили превосходство российской армии.

Фото: Pixabay.com

Теги: defense express, минерал-мэ, монолит, рлс, советский союз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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