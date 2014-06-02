В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту

Задачи выполнены в преддверии профессионального праздника РВСН.

Загрузка очередной российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) из ракетного комплекса (РК) "Ярс" в шахтную пусковую установку проведена местными военнослужащими в Козельском ракетном соединении. Мероприятие состоялась в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполнялись на территории Калужской области.

Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что переоснащение РВСН в регионах завершится в следующем году. Речь идет не только о появлении на службе новых ракетных комплексов, но также и формировании социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом дежурства и отдыха. Начальник местного расчета уточнил, что загрузка МБР проводится в соответствии с эксплуатационно-технической документацией.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета "Гиацинта-С".

Фото и видео: Минобороны России