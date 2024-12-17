Минобороны показало кадры боевой работы расчета "Гиацинта-С"

Минобороны показало видео боевой работы расчета самоходных пушек "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские войска уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90. Также артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ. Боевые действия велись на Купянском направлении. Разведка вскрыла цели противника и передала координаты на пункт управления.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.
Видео: Минобороны России
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