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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

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Удар по целям противника наносился авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по личному составу и опорному пункту украинских войск. Боевые действия велись в ночное время в приграничном районе Курской области. Удар по целям противника наносился авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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