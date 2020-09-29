Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

Удар по целям противника наносился авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по личному составу и опорному пункту украинских войск. Боевые действия велись в ночное время в приграничном районе Курской области. Удар по целям противника наносился авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М.

Видео: Минобороны России