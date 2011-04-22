РВСН перевооружили еще один полк под Оренбургом на комплекс "Авангард"

Местная инфраструктура подготовлена к размещению нового комплекса.

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение очередного полка из Ясненского соединения на комплекс шахтного базирования "Авангард". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты заметили, что инфраструктура позиционного района подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, несения дежурств и отдыха для личного состава. Дополнительно специалисты разместили в социальных сетях видеоролик, на котором показали, как отечественная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку.

Ранее в интервью газете "Красная звезда" командующий РВСН, генерал-полковник Сергей Каракаеврассказал о том, что выбор Ясненского соединения для перевооружение на эти комплексы обусловлен условием, что восточная часть Оренбургской области надежно укрыта в самой глубине государства от средств воздушного нападения. Он заметил, что в целях развертывания "Авангардов" военными применялась инфраструктура ракетных полков, ранее оснащенных комплексом, поэтапно выводимым из эксплуатации. Эти факторы значительно снизили время и затраты.

Экипажи Ан-124-100 "Руслан" поучаствовали в летно-тактических учениях.

Фото и видео: Минобороны России