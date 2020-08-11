Аналитики NI предостерегли США от опасных маневров в воздухе с РФ

The National Interest рассказал о тревожной ситуации между российскими и американскими самолетами.

Аналитики The National Interest предостерегли США от опасных маневров в воздухе с РФ. Эксперты заявили, что между американскими и российскими самолетами наблюдается очередной всплеск "тревожных инцидентов". По мнению иностранных журналистов, на самом деле это очередная попытка военных из США сыграть в игру под названием Game Of Chicken.

Обозреватель NI Тед Карпентер напомнил читателям, что за последние несколько месяцев зафиксированы несколько случаев опасных ситуаций, в которых участвовали боевые самолеты из США и РФ. Большинство из них связаны с американскими бортами-разведчиками, летающими около границы России, пролегающей у акватории Черного моря.

Это безрассудная практика, которая легко может перерасти в более широкую и очень опасную конфронтацию материал The National Interest

Напомним, что 30 июля американские военные заявили, что Россия перехватила самолеты, создав угрозу безопасности полетов.

The National Interest назвал преимущество России перед США.

Видео: YT / Dafydd Phillips



