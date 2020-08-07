В США приготовились к появлению Ту-95 у своих границ

The National Interest оценил обновленную версию Ту-95МСМ.

В США оценили модернизацию Ту-95 и приготовились к его появлению у своих границ. Авторы издания The National Interest считают, что российский бомбардировщик претерпел значительные улучшения. В частности журналисты отмечают усиленные летные характеристики самолета.

Ранее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что обновленный Ту-95МСМ должен подняться в небо до конца августа 2020 года. Эксперт отметил, что модернизированная версия самолета получила новый радар, авионику и средства радиоэлектронного подавления, улучшенные винты и двигатели. Разработчики усилили крыло бомбардировщика. Это позволило самолеты вернуть четыре пилона на восемь ракет. Экипаж будет вооружен крылатыми ракетами Х-101 и Х-102.

В The National Interest объяснили, что Ту-95МСМ смог сохранить "фантастическую дальность полета", а также способность производить дозаправку топливом в воздухе.

The National Interest назвал преимущество России перед США.

Видео: Youtube/Минобороны России