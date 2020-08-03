Модернизацию Ту-95 завершат до конца августа 2020 года

Модернизацию стратегического ракетоносца Ту-95 завершат до конца августа 2020 года. Самолет проведет первый испытательный полет к этому времени. Об этом во время встречи с президентом России рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Я надеюсь, до конца августа в Таганроге взлетит у нас долгожданный глубокомодернизированный Ту-95
Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации
Чиновник заметил, что разработчики усилили крыло самолета, а также поменяли отдельные аппараты планера. На борту будет находиться обновленный комплекс вооружения, усовершенствованная бортовая система с электроникой, доработанные двигатели, новые винты. Модернизация позволила увеличить возможности машины в два раза.
После первого тестового полета испытания обновленного Ту-95 продолжатся.
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Видео: Минобороны России
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