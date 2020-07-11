Активность американских военных возросла и в других районах вблизи российских границ.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ перехватили американского разведчика RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

...над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Минобороны РФ.

Известно, что истребители сопроводили самолет-разведчик на безопасном расстоянии до тех пор, пока военные США не развернулись в сторону от государственной границы России.

Ранее мы сообщали о том, что ВВС США заменят часть истребителей F-16 Fighting Falcon беспилотниками.

Видео:Минобороны России