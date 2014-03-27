Ракетное соединение в Оренбуржье перевооружается на комплекс "Авангард"

В МО РФ рассказали о перевооружении части РВСН в регионе.

Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения, расположенное на территории в Оренбургской области перевооружается на ракетный комплекс "Авангард" шахтного базирования. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Они опубликовали в социальных сетях кадры с доказательствами ведущегося процесса. Специалисты уточнили, что сложные технологические задачи выполняются за несколько часов.

Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что отечественная инфраструктура позиционного района на текущий момент уже подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. Речь идет об объектах, необходимых для несения смен , отдыха личного состава, боевого дежурства. В регионе продолжаются мероприятия по обновлению вооружения РВСН на систему и гиперзвуковым блоком.

МО РФ показало кадры ударов по позициям украинских боевиков в районе Берестового.

Фото и видео: Минобороны России