Кадры сделаны в зоне ответственности ЮВО на СВО.

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции уничтожили боевиков из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, размещенных в районе населенного пункта Берестовое. В социальных сетях распространились видеокадры реализации боевого задания, размещенные пресс-службой министерства по обороне страны. Известно, что кадры сделаны средствами объективного контроля при помощи беспилотника. В видеоролике заметно, что объект противника был поражен. Специалисты добавили, что ВСУ не может в достаточном объеме оборонять собственные позиции.

"Южная" группировка войск наносит точные удары по украинским окопам и укрытиям, уничтожается живая сила и запасы боекомплекта. пресс-служба МО РФ

На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск.

Фото и видео: Минобороны России