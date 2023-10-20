Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Бойцы "Западной" группировки российских Вооруженных сил за последние сутки проведения специальной военной операции отбила 11 атак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. В общей сложности противник лишился до 70 человек личного состава, танка, БТР M113, трех дронов. Дополнительно совершены удары по живой силе и технике ВСУ, расположенных в укрытиях 32-й механизированной бригады и третьего пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки

Отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Сергей Зыбнский, пресс-секретарь "Запада"

Во время контрбатарейной борьбы специалисты ликвидировали 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", минометный расчет, радиолокационную станцию AN/YPQ-36 американского производства и пункт управления беспилотниками ВСУ.

"Центр" нанес огневое поражение 120 целям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России