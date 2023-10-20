"Центр" нанес огневое поражение 120 целям ВСУ

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении нанесли огневое поражение по около 120 целям Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Боевые задачи выполнены при помощи средств артиллерии, штурмовой и армейской авиации.
Поражены штурмовые группы 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка национальной гвардии Украины в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.
Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"
Отечественные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата противника, размещенных в районе населенных пунктов Житловка и Кременная. Во время контрбатарейной борьбы специалистами вскрыто и подавлено более 10 боевых расчетов полевой артиллерии ВСУ.
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка и до 50 военных ВСУ на донецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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