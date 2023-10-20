В Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка и до 50 военных ВСУ на донецком направлении

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки армии России за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении ликвидировала до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также танк противника. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации. Дополнительно бойцы отразили атаку со стороны одразделений третьего механизированного батальона 28-й отдельный механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки.

Кроме того, уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Специалисты ударили по блиндажам и опорным пунктам противникаЮ размещенным в районах Спорного и Белогоровки. Удалось поразить станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" в Северске и танк в Курдюмовке. Во время контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика" в Александро-Шультино, а также две гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 в Антоновке. Средства ПВО ликвидировали 12 беспилотников ВСУ типа "Валькирия", "Катана", Mavic 3 и FPV. Эти дроны летали вблизи районах населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка, Липовое, Подгорное, Новая Каменка в ДНР.

ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России