Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки ликвидировали две разведывательных группы Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Уничтожены две разведгруппы ВСУ южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного, сорвали попытку ротации ВСУ вблизи населенного пункта Приютное в Запорожской области Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Во время контрбатарейной борьбы противник лишился противотанковой пушки "Рапиры" и шести минометных расчетов. Дополнительно авиация и артиллерия уничтожила места сосредоточения живой силы и техники пяти бригад ВСУ. Речь идет о локациях боевых подразделений 72-й механизированной бригады в районах Водяного и севернее Шевченко, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й и 129-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Макаровки. Также поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны ВСУ, размещенный в населенном пункте Малиновка. Военнослужащие также уничтожили группу пехоты противника, наступавшую в южном направлении от Червоного.

Нанесено поражение ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки и Марьинки.

Фото и видео: Минобороны России