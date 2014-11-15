Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки армии России за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, а также 112-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады противника, размещенных в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка, Хромово и Марьинка. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Противник лишился до 115 человек личного состава ранеными и убитыми, двух боевых бронированных машин, двух пикапов, буксируемой гаубицы "Мста-Б" и 152-миллиметрового орудия Д-20.

дарными FPV-дронами поражено пять групп пехоты противника в районе Раздоловки. Артиллерия поразила пункт временной дислокации 3-го батальона 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Часов Яре. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Отечественные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов в Донецкой Народной Республике, а также управляемую авиационную бомбу "Джейдам-ЕР" и четыре снаряда для реактивных систем залпового огня "Хаймарс" американского производства.

Минобороны: тульские десантники уничтожили взводный опорный пункт противника в районе Клещеевки.

Фото и видео: Минобороны России