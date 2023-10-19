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Минобороны: тульские десантники уничтожили взводный опорный пункт противника в районе Клещеевки

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В боевых действиях на Артемовском направлении участвовали артиллерийские подразделения САУ 2С9 "Нона".

Тульские десантники уничтожили взводный опорный пункт украинских войск в районе Клещеевки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В боевых действиях на Артемовском направлении участвовали артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона". Пункт с украинскими националистами был обнаружен в ходе разведывательно-поисковых действий. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. В результате огневого поражения был уничтожен личный состав войск противника.

Ранее мы сообщали, что расчеты ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовское направление, десантники, минобороны россии, опорный пункт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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