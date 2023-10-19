  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:22
92
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Расчеты ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области

0 0

Разрушений и пострадавших нет.

Расчеты ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 19 октября. Жители Ростова-на-Дону увидели следы в небе над левобережной частью города. Голубев отметил, что на подлете к территории области была уничтожена воздушная цель. Разрушений и пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 67 украинских беспилотников.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Теги: василий голубев, воздушная цель, пво, ростовская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии