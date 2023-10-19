Разрушений и пострадавших нет.

Расчеты ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 19 октября. Жители Ростова-на-Дону увидели следы в небе над левобережной частью города. Голубев отметил, что на подлете к территории области была уничтожена воздушная цель. Разрушений и пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 67 украинских беспилотников.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье