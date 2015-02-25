Минобороны: российские ПВО сбили 67 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили три снаряда ПВО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 67 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Верхнекаменка (ЛНР), Берестовое, Белогоровка, Марьинка, Василевка, Еленовка (ДНР), Каменское, Червоногорка и Мирное (Запорожская область), Песчановка, Саги (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда ПВО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ на Купянском направлении.

Фото: Минобороны России