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Минобороны: российские ПВО сбили 67 украинских беспилотников
Сегодня, 14:25
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Минобороны: российские ПВО сбили 67 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили три снаряда ПВО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 67 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Верхнекаменка (ЛНР), Берестовое, Белогоровка, Марьинка, Василевка, Еленовка (ДНР), Каменское, Червоногорка и Мирное (Запорожская область), Песчановка, Саги (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда ПВО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ на Купянском направлении.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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