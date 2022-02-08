Минобороны: российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ на Купянском направлении

Удары по пунктам временной дислокации противника нанесли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

Удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам противника нанесли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 в районах населенных пунктов Петропавловка и Песчаное. Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки и балки Оливовский Яр.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20.

Видео: Минобороны России