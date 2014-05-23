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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20

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Артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению батарей украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц Д-20 группировки "Днепр" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинских войск на Херсонском направлении. Также расчеты 152-мм гаубиц разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления и уничтожают огневые средства противника. В военном ведомстве отметили, что корректировка огня артиллерийских орудий выполняется расчетами БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении деятельности украинской ДРГ на острове Алешкинский.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-20, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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