Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20

Артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению батарей украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц Д-20 группировки "Днепр" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинских войск на Херсонском направлении. Также расчеты 152-мм гаубиц разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления и уничтожают огневые средства противника. В военном ведомстве отметили, что корректировка огня артиллерийских орудий выполняется расчетами БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении деятельности украинской ДРГ на острове Алешкинский.

Видео: Минобороны России