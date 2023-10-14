МО РФ сообщило о пресечении деятельности украинской ДРГ на острове Алёшкинский

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские войска за последние сутки пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Алёшкинский. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Кроме того, пресечена деятельность ДРГ... Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

ВСУ лишились на указанном маршруте более 40 человек личного состава, восьми единиц автомобильной техники, гаубицы "Гиацинт-Б", трех орудий Д-30.

МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России