Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка "Днепр" за минувшие сутки проведения специальной военной операции отразила на запорожском направлении пять атак Вооруженных сил Украины, в том числе в районе населенного пункта Работино. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт уточнил, что задания выполнены при поддержке артиллерии и авиации.

Поразили пять атак 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Противник лишился свыше 35 своих военнослужащих, танка, двух боевых бронированных машин, трех пикапов, гаубицы "Мста-Б" и орудия М119 американского производства.

МО РФ сообщило о поражении живой силы ВСУ у Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.

Фото и видео: Минобороны России