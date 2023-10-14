Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки армии России за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении отразили атаку Вооруженных сил Украины нанесли поражение живой силе и технике противника у таких населенных пунктов как Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Работа выполнялась при участии авриации и артиллерии.

Потери противника на данном направлении составили до 185 военнослужащих. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно ВСУ лишились трех бронированныхмашин, двух единиц автомобильной техники, артиллерийской системы М777 американского производства, гаубицы Д-20, самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гвоздика", станции радиоэлектронной борьбы "Буковель".

МО РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ в районе Угледара и Никольского.

Фото и видео: Минобороны России