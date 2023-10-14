  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:30
100
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ сообщило о поражении живой силы ВСУ у Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки

0 0

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки армии России за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении отразили атаку Вооруженных сил Украины нанесли поражение живой силе и технике противника у таких населенных пунктов как Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Работа выполнялась при участии авриации и артиллерии.

Потери противника на данном направлении составили до 185 военнослужащих.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно ВСУ лишились трех бронированныхмашин,  двух единиц автомобильной техники, артиллерийской системы М777 американского производства, гаубицы Д-20, самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гвоздика", станции радиоэлектронной борьбы "Буковель".

МО РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ в районе Угледара и Никольского.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: андреевка, вадим астафьев, всу, донецкое направление, курдюмовка, марьинка, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии