Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Никольского и Угледара в Донецкой Народной Республике. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.Боевые задачи выполнены при участии артиллерии и армейской авиации. В общей сложности по южнодонецкому направлению противник лишился порядка 170 человек личного состава, двух бронированных машин, боевой машины пехоты, трех единиц автомобильной техники.

...Нанесли oгневое поражение скоплениям живoй силы 79-й десантно-штурмовoй и 72-й механизированнoй бригад ВСУ в райoнах населенных пунктoв Угледaр и Никольскoе. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России