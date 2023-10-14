Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции сорвала и отразила девять атак противника на Краснолиманском направлении. Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации.

В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Противник лишился до 540 человек личного состава. Дополнительно уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля ВСУ. Средства противовоздушной системы по обороне ликвидировали один беспилотник, летавший в районе Кременной. В рамках контрбатарейной борьбы российские военнослужащие подавили более 20 артиллерийских расчетов противника.

ВС РФ нанесли авиаудары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России