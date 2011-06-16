Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Запад" нанесли пять ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в районах Степовой Новоселовки и Петропавловки на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт заметил, что поражены объекты 41-й и 43-й механизированных бригад противника.

Офицер России добавил, что общие потери ВСУ составили: четыре минометных расчета, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", артиллерийское орудие Д-20, беспилотный летательный аппарат.

МО: за неделю в акватории Чёрного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России