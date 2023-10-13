МО: за неделю в акватории Чёрного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за неделю.

Морская авиация Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожила за прошедшую неделю специальной военной операции один безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге от 13 октября сделал официальный представитель российского министерства по обороне.

Мoрской авиацией Черноморского флота в акватории Чернoго моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что администрация города Севастополь утром 13 октября рассказала о том, что на территории были слышны громкие звуки. Губернатор Михаил Развожаев, со ссылкой на информацию от Черноморского флота пояснил, что речь идет о тренировках боевых расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения флота. Эксперт добавил, что что в акватории региона проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению.

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Фото и видео: Минобороны России