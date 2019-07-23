Путин сообщил, что скоро на боевое дежурство заступят пусковые установки "Сармат"

Глава России рассказал о перевооружении РВСН.

Новые отечественные пусковые установки "Сармат" с тяжелой ракетой скоро заступят на боевое дежурство. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, выступая на встрече с выпускниками военных вузов страны. Глава государства добавил, что около половины боевых частей из ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на текущий момент уже оснащены новейшими комплексами "Ярс". В настоящий момент продолжается перевооружение частей ВС РФ на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Мнобороны России