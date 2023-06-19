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Песков: Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами

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В Кремле отметили, что это "важный элемент получения президентом информации с мест".

Президент РФ Владимир Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава государства провел встречу с военкорами на прошлой неделе. По словам Пескова, ранее президент уже проводил с ними подобные встречи. Он также отметил, что это "важный элемент получения президентом информации с мест".

Вы знаете, что у президента множественные источники получения информации, вот один из таких источников – это его диалог с военкорами.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что у Москвы и Минска много недругов.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: военные корреспонденты, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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