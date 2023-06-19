Песков: у Москвы и Минска много недругов

У Москвы и Минска много недругов, которые хотят покуситься на их стабильность. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали сообщение издания The Times о гражданах Белоруссии, которые покинули страну и проходят в Польше подготовку для свержения президента страны Александра Лукашенко. Песков отметил, что Россия и Белоруссия "исполнены решимости противостоять этим попыткам".
Ранее Песков заявил, что Россия будет наказывать за призывы убивать русских.
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