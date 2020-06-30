Песков: Россия будет наказывать за призывы убивать русских

В Кремле ответили на слова Подоляка о военных планах Киева.

Россия будет наказывать за призывы убивать русских. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

В Кремле ответили на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о "максимальном убийстве россиян", которое входит в военные планы Киева. Песков отметил, что Подоляк "не является пионером в плане подобных заявлений". Он подчеркнул, что об этом говорили руководитель военной разведки и члены Совета безопасности Украины.

Как говорят наши враги, мы должны с ними воевать, нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать, и мы это будем делать Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН