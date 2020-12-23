Глава МИД считает, что новая стратегия национальной безопасности ФРГ противоречит логике и интересам Берлина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

По словам Лавров, ему трудно оценивать действия и высказывания немецких политиков. Он отметил, что новая стратегия национальной безопасности ФРГ противоречит логике и интересам Берлина. Так глава МИД ответил на заявления о том, что Москва стала главной угрозой стране.

Ранее Путин заявил, что Залужный может находиться за границей.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН