Путин: Залужный может находиться за границей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами. Кадры выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
На встрече в Кремле глава государства ответил на вопрос, где находится Залужный. В СМИ отмечали, что главком ВСУ перестал появляться на публике после того, как российская армия нанесла удары по военным объектам Украины.
Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин поздравил медиков с профессиональным праздником.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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