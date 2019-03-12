Путин: Залужный может находиться за границей

Об этом он заявил на встрече с военкорами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами. Кадры выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На встрече в Кремле глава государства ответил на вопрос, где находится Залужный. В СМИ отмечали, что главком ВСУ перестал появляться на публике после того, как российская армия нанесла удары по военным объектам Украины.

Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поздравил медиков с профессиональным праздником.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН