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Путин: Залужный может находиться за границей

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Об этом он заявил на встрече с военкорами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами. Кадры выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На встрече в Кремле глава государства ответил на вопрос, где находится Залужный. В СМИ отмечали, что главком ВСУ перестал появляться на публике после того, как российская армия нанесла удары по военным объектам Украины.

Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поздравил медиков с профессиональным праздником.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, главнокомандующий, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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