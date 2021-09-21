Глава государства выразил особые слова благодарности тем, кто работает в зоне спецоперации и трудится в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником. Его поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил с праздником всех, кто "без промедления выезжает и вылетает к больным". Он также выразил особые слова благодарности тем, кто работает в зоне спецоперации и трудится в Донбассе. Путин отметил, что медики, которые находятся в зоне спецоперации и спасают раненных, рискуют собой.

Ранее Путин показал руководителям стран Африки парафированный проект договора с Украиной.

Видео: kremlin.ru