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Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

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Глава государства выразил особые слова благодарности тем, кто работает в зоне спецоперации и трудится в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником. Его поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил с праздником всех, кто "без промедления выезжает и вылетает к больным". Он также выразил особые слова благодарности тем, кто работает в зоне спецоперации и трудится в Донбассе. Путин отметил, что медики, которые находятся в зоне спецоперации и спасают раненных, рискуют собой.

Ранее Путин показал руководителям стран Африки парафированный проект договора с Украиной.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, медики, поздравление, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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