Президент отметил, что договор состоит из 18 статей, в которых прописаны все пункты.

Президент РФ Владимир Путин показал руководителям стран Африки парафированный проект договора с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В субботу, 17 июня, глава государства провел встречу с лидерами и представителями миссии африканских стран. Он напомнил, что в Турции весной 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Москва не договаривалась с Киевом, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но этот документ никогда не комментировали.

Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Владимир Путин, президент России

Также Путин отметил, что договор состоит из 18 статей, в которых прописаны все пункты. Он также напомнил, что после отвода российских войск от Киева украинкие влаасти "выбросили это на свалку истории".

Ранее Путин принял участие в церемонии поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи в Петербурге.

Видео: kremlin.ru