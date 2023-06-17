Путин принял участие в церемонии поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи в Петербурге

Флаги были подняты вверх в честь дат учреждения каждого из них. Так, в 2023 году исполнилось 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору Петра I.

В субботу, 17 июня, президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи в Северной столице.

Мероприятие прошло в Парке 300-летия Петербурга: президент наблюдал церемонию с катера в акватории Финского залива вблизи "Лахта Центра". Отметим, что флаги были подняты вверх в честь дат учреждения каждого из них. Так, в 2023 году исполнилось 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору Петра I. Также церемония приурочено к старту второго этапа развития "Лахта Центра".

После торжественных мероприятий Путин вернётся в Константиновский Дворец и проведёт встречи в лидерами ЮАР и Замбии, премьер-министром Египта, а также представителями Конго и Уганды.

Ранее мы сообщили о том, что Путин затронул тему детских пособий на ПМЭФ.

Видео: Kremlin.ru